Сильвестр Сталлоне хочет снять реалити-шоу про свою семью

Актер идет по стопам знаменитого семейства Кардашьян, которые были первые в своем роде. Шоу об их семье выходило на телеэкраны с 2007 по 2021 год.

Американский актер Сильвестр Сталлоне, который известен своими ролями в легендарных кинофильмах «Рокки» и «Рэмбо», претендует занять определенную нишу на телевиденье. Артист решил снять новый реалити-сериал о своей семье — жене Дженнифер Флавин и дочерях Софии, Сикстине и Скарлетте.

Об этом информирует Rolling Stone.

Шоу будет выпускать кинокомпания Paramount. Название проекта весьма заурядное — «Семейство Сталлоне», по аналогии со знаменитым «Семейство Кардашьян». Съемки начались 2 февраля, в премьера состоится весной. Известно, что всего будет отснято восемь серий.

На экране можно будет увидеть его дочерей Софию, Сикстин и Скарлетт, которые постепенно начали развивать свои аккаунты в социальных сетях. София и Сикстин вместе ведут подкаст, а Скарлет играет со своим отцом в его шоу Tulsa King. Неизвестно, как будут показаны взаимоотношения Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин, поскольку в пары были проблемы в прошлом году и супруга даже подала на развод. Впрочем, возможно это попытка актера наладить семейные отношения, а может просто способ распиарить дочерей, который только начинают свою карьеру.

Ранее «Курсор» информировал, что Сильвестр Сталлоне заявил, что вернется в киновселенную Marvel. Об этом актер сам намекнул, опубликовав на своей странице в Instagram свою фотографию в образе персонажа Стакара Огорда. Ожидается, что это будет роль в фильме «Стражи галактики 3», премьера которых назначена на 5 мая 2023 года.

Напоминаем, что британская певица Адель купила особняк у Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе. Певица стала обладательницей элитного жилья за 58 миллионов долларов. На территории особняка шесть спален, девять ванных комнат, спортивный зал, сауна, бассейн, бар, художественная студия и гостевой дом.