Это было весьма неожиданно.

Легендарный американский актер Сильвестр Сталлоне предложил Папе Римскому боксерский поединок. К счастью, звезда Голливуда бросил вызов только в шутку, во время личной аудиенции в Ватикане.

Об этом пишет HOCHU.ua.

86-летний Папа Римский Франциск принял на аудиенции прославившегося фильмами "Рокки" 77-летнего актера Сильвестра Сталлоне и "Рембо", в которых сыграл главные роли. Как оказалось, сам понтифик уже долгое время является большим фанатом голливудской звезды.

Об этом он рассказал Сильвестру Сталлоне лично. Такие слова стали большой неожиданностью для Сильвестра Сталлоне. В ответ актер в шутку пригласил Папу жестами на спарринг, на что сам Франциск отреагировал довольно положительно.

Ранее "Курсор" писал о том, что Сильвестр Сталлоне хочет снять реалити-шоу про свою семью.