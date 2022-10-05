Силы НАТО перехватили российские истребители в авиапространствах Европы

В авиапространствах Польши и Швеции зафиксировали сразу четыре российских военных самолета, после чего по тревоге решили поднять в небо истребители Воздушных сил Италии.

Об этом сообщили ВВС Италии.

«Еще один немедленный вылет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в мероприятиях по воздушному контролю в Польше, чтобы перехватить 4 российских истребителя после того, как они вошли сначала в польское, а затем в шведское воздушное пространство. Потом они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда», – сказано в сообщении.

#Scramble, nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad pic.twitter.com/xY6b3YA4YI — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 5, 2022

Ранее мы рассказывали, что *россия пригрозила США войной из-за помощи Украине. По словам главы российской делегации в Комиссии ООН по разоружению константина коронцова, между рф и НАТО может произойти прямое военное столкновение, потому что США «накачивают» Украину оружием и непосредственно привлекают к участию в войне «своих бойцов и советников». Он утверждает, что это затягивает войну, ведет к новым жертвам и «приближает ситуацию к опасной линии».

Также «Курсор» сообщал, что стало известно, когда начнется обсуждение членства Украины в НАТО. По словам посла Украины в НАТО Наталии Галибаренко, Украина минует стадию подготовки, как Швеция и Финляндия, и сразу подает заявку на членство. Этот шаг обусловлен динамическими изменениями и событиями. Сперва заявку Украины в НАТО обсудят при участии послов, а после дискуссии проведут между министрами. Проведение второго этапа запланировано на 12-13 октября после встречи в рамках «Рамштайна».