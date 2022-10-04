Стало известно, когда начнется обсуждение членства Украины в НАТО

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что Украина выбрала вариант миновать стадию подготовки и сразу подать заявку на членство.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне аннексии россией* оккупированных территорий подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко на брифинге рассказала, когда начнется обсуждение членства страны в Североатлантическом Альянсе.

Об этом пишет «Униан».

По ее словам, Украина выбрала ускоренную процедуру, как это сделали Швеция и Финляндия. На такой шаг страна пошла из-за динамических изменений и событий, и страны-партнеры это понимают.

Наталья Галибаренко отметила, что заявка Украины в НАТО сначала будет обсуждаться с участием послов, после чего будут дискуссии между министрами. Второй этап планируют провести 12-13 октября после встречи в рамках «Рамштайна».

«Курсор» писал ранее, что девять стран НАТО уже официально поддержали членство Украины в Альянсе, таким образом Украина уже получила 40-процентную гарантию вступления в НАТО.

Еще мы писали, что президент Болгарии Румен Радев не поддержал совместное заявление девяти европейских лидеров о членстве Украины в НАТО. По его словам, для Украины дверь в Альянс будет открыта после окончания войны с российской федерацией.

Напомним, в НАТО ответили Украине относительно подачи заявки на вступление в Альянс.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!