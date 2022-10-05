Россия грозит Америке войной из-за помощи Украине

В россии* не исключают прямого столкновения с Западом.

Глава российской делегации в Комиссии ООН по разоружению константин коронцов заявил, что возможно прямое военное столкновение между российской федерацией и Североатлантическим Альянсом.

Об этом он заявил во врем я своего выступления на заседании профильного комитета Генассамблеи ООН.

Дипломат обвинил соединенные Штаты в «накачивании» Украины оружием, а также в «непосредственном участии своих бойцов и советников в конфликте».

«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной линии прямого военного столкновения между россией и НАТО», — сказал воронцов.

Ранее президент США Джо Байден сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США выделят Украине новый пакет помощи на 625 млн долларов. В рамках этого пакета помощи Украина также получит новые реактивные систем залпового огня HIMARS.

Ранее Курсор писал, что Украина не будет вести переговоров с путиным, развязавшим войну против украинского государства. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение СНБО касательно отказа от переговоров с президентом рф владимиром путиным.

Ранее Курсор писал, что политехнолог заявил, что россией никто не управляет после объявления мобилизации. По словам эксперта, в рф уже сейчас как хозяева положения ведут себя два человека — глава чечни кадыров и совладелец компании “вагнер” пригожин.

Каким будет финал владимира путина: украинская разведка сделала неожиданное заявление. По мнению представителя разведки, режим путина обречен, в то же время будущее россии имеет несколько сценариев.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!