Синагога Флориды оспаривает новые ограничения штата на аборты

Конгрегация Л’Дор Ва-Дор из Бойнтон-Бич утверждает, что новый закон, подписанный губернатором-республиканцем Роном Де Сантисом и вступающий в силу 1 июля, нарушает права евреев на свободу вероисповедания.

Либеральная синагога во Флориде на этой неделе подала иск против штата в связи с новым законом, запрещающим аборты после 15 недель беременности. По действующему законодательству во Флориде разрешены аборты сроком до 24 недель.

Об этом сообщает Israel National News.

В иске, который был подан в пятницу в Окружной суд округа Леон, утверждается, что закон «запрещает еврейским женщинам исповедовать свою веру без вмешательства правительства, и это нарушает их право на неприкосновенность частной жизни и свободу вероисповедания».

В иске также утверждается, что религиозным меньшинствам во Флориде будет нанесен ущерб и что закон будет угрожать евреям, «навязывая евреям законы других религий».

Конгрегация Л’Дор Ва-Дор, не принадлежащая ни к одной деноминации, определяет себя как «всеохватывающий, универсальный и рациональный подход к иудаизму» и «чтит традиции, уважает науку и прославляет духовность».

В интервью во вторник раввин конгрегации Барри Сильвер сказал, что когда рушится разделение религии и правительства, часто страдают религиозные меньшинства, такие как евреи. «Каждый раз, когда эта стена начинает трескаться, начинают происходить плохие вещи», — сказал он.

Тем временем Никки Фрид, еврейский комиссар по сельскому хозяйству Флориды, которая баллотируется на место ДеСантиса, назвала закон «презренным и отвратительным нападением на женщин».

«Это оскорбление нашего достоинства и нашей способности принимать эти глубоко личные решения в отношении собственной жизни, и это окажет разрушительное воздействие на физическое и эмоциональное здоровье женщин по всей Флориде», — заявила она в своем заявлении.

Курсор писал ранее, что штраф за езду на электровелосипеде без шлема увеличится до 1000 шекелей.