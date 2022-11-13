Сирия обвинила Израиль в ракетном ударе: СМИ

Есть информация, что атаке подверглись военный аэропорт и объекты иранских ополченцев и «Хизбаллы».

Официальное сирийское телевидение 13 ноября, в воскресенье, заявило об израильской атаке в пригороде Хомса на западе Сирии.

Об этом сообщает Jewish Press.

Вероятно, это связано с аэропортом А-Шейрат. Сирийские СМИ также сообщают, что системы ПВО сирийской армии перехватили несколько ракет в районе аэропорта А-Шейрат.

По сообщениям из Ливана, самолеты израильских ВВС летели в небе Ливана в западном направлении, откуда велась атака. Там также утверждают, что истребители были хорошо слышны с территории страны перед атакой.

Сирийский центр мониторинга прав человека, связанный с оппозицией, сообщил, что «Израиль атаковал военный аэропорт и цели «Хизбаллы» и Ирана в районе Хомса». По данным организации, «были выпущены четыре ракеты, которые вызвали взрывы в аэропорту Шуайрат и рядом с ним. Атака поразила цели в районе присутствия иранских ополченцев и сил «Хизбаллы».

Ранее Курсор писал о том, что в сентябре председатель комиссии ООН по Сирии Пауло Сержиу Пиньейро заявил, что Сирия не может позволить себе вернуться к крупномасштабным боевым действиям, но, возможно, именно к этому она и движется.

«В какой-то момент у нас возникла идея, что война в Сирии полностью завершена», — сказал Пиньейру журналистам в Женеве, добавив, что нарушения, задокументированные в отчете ООН, доказывают, что это не так.

Также Курсор сообщал, что появились кадры жестокого избиения ультраортодокса арабом.