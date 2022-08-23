Ситуация на ЗАЭС: Зеленский ответил на предложение рф завезти миссию МАГАТЭ со стороны Крыма

По словам Зеленского, это было бы нарушением украинского законодательства. При этом Киев готов сделать коридор на временно оккупированную территорию.

Украина отклонила предложение рф* относительно организации прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) со стороны оккупированного Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы.

По словам украинского лидера, Киев предложил МАГАТЭ и ООН приехать на ЗАЭС по маршруту, соответствующему законодательству Украины.

“Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так случится, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства. Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Курсор писал о том, что российские оккупанты озвучили руководству Запорожской атомной электростанции требование об ограничении допуска персонала на станцию. На площадку пропускают только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

По информации НАЭК «Энергоатом», оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Также Курсор сообщал, что по словам военного эксперта Алексея Мельника, риск возникновения ядерной катастрофы значительно увеличивается, если будет предпринята попытка военного освобождения Запорожской АЭС, которая оккупирована россиянами.

ЗАЭС находится под контролем россиян с 4 марта. Они также контролируют город Энергодар, являющийся городом-спутником электростанции. Россияне несколько раз обстреливали территорию ЗАЭС. В результате обстрелов повреждения получили некоторые объекты. Власти Украины обратились за помощью к МАГАТЭ, чтобы разрешить конфликт и предотвратить ядерную катастрофу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!