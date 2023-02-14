Ситуация в Бахмуте накаляется: что известно на данный момент

Похоже, что кремль концентрирует максимум сил на захвате восточного города Бахмут до годовщины вторжения 24 февраля.

На прошлой неделе Украина и ее западные союзники заявили, что россия* уже начала новое наступление через линию соприкосновения, пытаясь закрепиться до того, как весной прибудут новые поставки с Запада.

«Очевидно, что мы участвуем в логистической гонке», — заявил в понедельник журналистам в Брюсселе глава НАТО Йенс Столтенберг.

Победа россии в Бахмуте придала бы кремлю импульс после нескольких месяцев отступлений и трамплин для борьбы за два следующих крупных города, контролируемых Украиной.

Российские войска в настоящее время занимают районы к северу и югу от Бахмута и пытаются сокрушить украинские силы, непрестанно бросая потоки пехоты на украинские линии фронта.

«Россияне рядом с Бахмутом пытаются больше полагаться на живую силу, чем на бронетехнику», — сказал Сергей Череватый, представитель украинских сил на востоке.

В воскресенье он сказал украинскому телемарафону, что россияне использовали небольшие тактические группы, чтобы попытаться приблизиться к украинским войскам и вступить с ними в рукопашный бой, не рискуя своей тяжелой техникой в ​​текущих погодных условиях и способностью Украины нацеливаться на нее.

Битва за Бахмут началась в июне и стала одной из самых кровопролитных битв войны, когда россия сосредоточила огромное количество ресурсов на захвате города.

По сообщениям в социальных сетях, Украина понесла тысячи жертв в Бахмуте и его окрестностях, особенно после того, как в октябре россия мобилизовала тысячи человек.

Кроме того, кадры с беспилотников, опубликованные украинскими военными, а также кладбища на юге россии показывают, что российские потери были астрономическими.

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