Ситуация вокруг Тайваня снова накаляется: Байден выступил с заявлением

Президент США заявил, что не ожидает дальнейшей эскалации, в то время как Пекин продолжает учения вокруг самоуправляемого острова, игнорируя призывы прекратить их.

Президент США Джо Байден в понедельник выразил обеспокоенность по поводу продления Китаем военных учений вокруг Тайваня, но добавил, что не ожидает дальнейшей эскалации напряженной ситуации.

Байден пообщался с журналистами после того, как Пекин заявил, что в понедельник провел новые военные учения вокруг самоуправляемого острова, игнорируя призывы прекратить их. Учения начались после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ожидалось, что военные учения, крупнейшие в истории Китая, завершатся в воскресенье.

«Я обеспокоен тем, что они так активны. Но я не думаю, что они готовы сделать что-то большее, чем это», — сказал Байден журналистам на базе ВВС в Дувре.

Поездка Пелоси на Тайвань на прошлой неделе — самый высокопоставленный визит официального лица США за последние десятилетия — вызвала ярость Пекина, который рассматривает остров как часть своей территории, ожидающую воссоединения, при необходимости — силой.

С тех пор Китай разорвал ряд переговоров и соглашений о сотрудничестве с Соединенными Штатами, в первую очередь по вопросам изменения климата и обороны.

Он также задействовал истребители, военные корабли и баллистические ракеты, что аналитики назвали практикой блокады и окончательного вторжения на остров.

«Курсор» писал, что в Китае заявили, что будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня.