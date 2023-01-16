Скандал в Великобритании: Депутат сравнил вакцины от COVID с Холокостом

Правящая Консервативная партия Великобритании отстранила одного из своих депутатов после того, как он сравнил вакцину от COVID-19 с Холокостом.

Глава тори Саймон Харт заявил в своем заявлении, что член парламента Эндрю Бриджен «перешел черту, причинив серьезное оскорбление в процессе».

«Дезинформация о вакцине причиняет вред и стоит жизней. Поэтому я немедленно снимаю кнут с Эндрю Бриджена до официального расследования», — сказал Харт.

Бриджен, член парламента от Северо-Западного Лестершира, ранее написал в Твиттере, ссылаясь на утверждения о том, что вакцины против COVID вызывают повреждение сердца: «Как сказал мне один консультант-кардиолог, это самое большое преступление против человечества со времен Холокоста».

Публикуя необоснованные теории заговора из источников, которые, как известно, распространяют дезинформацию по этому вопросу, он написал: «Мы знаем, что «вакцины» причиняют серьезный вред, и теперь становится все более ясно, как они это делают. Неудивительно, что после вакцинации так много людей заболело».

Харт защищал прививки от COVID, говоря, что «как нация мы должны очень гордиться тем, что было достигнуто благодаря программе вакцинации. Вакцина — лучшая защита от COVID, которая у нас есть».

Бриджен давно заявлял, что вакцины от COVID опасны, и поддерживал теории дезинформации, связанные с пандемией коронавируса.

До заявления Харта член парламента от Лейбористской партии Кристиан Уэйкфорд, который в прошлом году ушел из Консервативной партии из-за разоблачений, что тогдашний премьер-министр Борис Джонсон посещал вечеринки во время изоляции от коронавируса, написал в Твиттере: «Холокост в месяц, посвященный Дню памяти жертв Холокоста, вызывает презрение. Когда же будет достаточно, чтобы тори убрали кнут?»

Еврейская зонтичная организация Совета депутатов заявила в своем заявлении: «Для члена парламента предположить, что вакцины против COVID являются самым большим преступлением против человечества со времен Холокоста, — это недобросовестно».

Исполнительный директор Holocaust Educational Trust Карен Поллок назвала комментарий Бриджена «крайне безответственным и совершенно неуместным».

В ежегодном обзоре, опубликованном в прошлом году Всемирной сионистской организацией и Еврейским агентством, отмечается, что противники прививок часто использовали символику Холокоста в своих демонстрациях.

«Многие демонстрации против вакцин и ограничений COVID включали мотивы Холокоста, такие как желтая звезда, а также антисемитские теории заговора, обвиняющие евреев в распространении пандемии для контроля над миром», — говорится в отчете, выражая обеспокоенность по поводу «тривиализации Холокоста».

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