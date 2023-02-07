Скандал вокруг китайских аэростатов-шпионов: в Минобороны США выступили с заявлением

Министерство обороны США заявило, что причиной того, что три предполагаемых китайских разведывательных аэростата пролетели через континентальную часть Соединенных Штатов незамеченными при предыдущей администрации, стала «дыра в осведомленности Пентагона».

Об этом сообщает CNN.

«Я скажу вам, что мы не обнаружили этих угроз… И это пробел в осведомленности о предметной области, и мы должны выяснить этот пробел, но я не хочу вдаваться в подробности», — сказал генерал Глен ВанХерк, командующий Северным командованием США. и Североамериканское командование воздушно-космической обороны.

Напомним, что в субботу военные сбили аэростат-разведчик после того, как он пролетел над Атлантическим океаном. Позже Пекин выразил протест против этого шага и отверг обвинения в том, что объект был шпионским устройством, утверждая, что это был гражданский «дирижабль» для исследования погоды, который сбился с курса. Согласно нескольким сообщениям, последовавшим за инцидентом, такой аэростат был замечен не в первый раз над США.

Читайте также: США сбили китайский аэростат.