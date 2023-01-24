Скандал вокруг немецких танков: Столтенберг из НАТО выступил с заявлением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что альянс в ближайшее время найдет решение по поставке боевых танков Украине, заявил он после встречи с министром обороны Германии сегодня во вторник.

«В этот поворотный момент войны мы должны предоставить Украине более тяжелые и современные системы, и мы должны сделать это быстрее», — сказал Столтенберг журналистам, стоя рядом с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

«Поэтому я приветствую нашу сегодняшнюю дискуссию. Мы обсуждали вопрос боевых танков. Консультации между союзниками продолжатся, и я уверен, что вскоре у нас будет решение», — добавил Столтенберг.

Писториус сказал, что среди союзников нет разногласий по поводу отправки тяжелых боевых танков в Украину, и подчеркнул, что Берлин будет действовать быстро, если будет принято положительное решение. При этом он подчеркнул, что НАТО не должно становиться стороной войны в Украине.