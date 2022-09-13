Ценный трофей: ВСУ показали захваченный российский комплекс Орлан с документацией

Военнослужащие 8-го полка ССО совместно со специальной снайперской группой «Десна» захватили уникальный и ценный трофей – весь разведывательный комплекс «Орлан-10», в который входят не только беспилотники «Орлан», но и наземные станции, антенны и техническая документация.

Об этом сообщил Павел Кащук, пишет InformNapalm.

Відступаючи росіяни покинули безпілотні комплекси «Орлан-10» у повній комплектації — з наземними станціями, антенами та заводською документацією, що дозволить їх докладно дослідити та розробити заходи протидіїhttps://t.co/uR5Alw1gYu pic.twitter.com/j6BCIbskOD — Ukrmilitary Pages (@ukrmilitary) September 11, 2022

Технику захватили у 15-й бригады армейской авиации ВС рф*.

#Україна

8 полк ССО України разом зі Спецгрупою снайперів «Десна» захопив дуже крутий трофей —

цілий комплекс "Орлан-10" (не окремий БПЛА, а весь комплекс). Комплекс захоплений у військових 15-ї бригади армійської авіації рф (в/ч 44440). Детальніше:https://t.co/r5PKU225Ip pic.twitter.com/D9oxyLDQ5G — InformNapalm (@InformNapalm) September 11, 2022

«Значит, очень скоро «вторая» армия мира фактически лишится своих самых массовых БПЛА. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ м РЭР, так же, как и их экипажи на земле для наших HIMARS! Похоже, по сигналу можно отследить точные координаты станций», — написал украинский военнослужащий в своем Facebook.

Командование Сил специальных операций подтверждает информацию и добавляет, что комплекс был захвачен в ходе контрнаступления украинских сил на харьковском направлении, северо-восток Украины.

«Захваченный комплекс чрезвычайно важен, поскольку включает в себя все необходимое оборудование и документы, — отмечает командование ССО. — Поэтому наши специалисты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы смогут эффективно противостоять российской угрозе сверху, и потери противника будут больше».

«Орлан-10» — основной БПЛА, используемый российскими оккупационными войсками для обнаружения украинских позиций и корректировки артиллерийского огня, говорится в сообщении военного командования.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!