Ценный трофей: ВСУ показали захваченный российский комплекс Орлан с документацией

Военнослужащие 8-го полка ССО совместно со специальной снайперской группой «Десна» захватили уникальный и ценный трофей – весь разведывательный комплекс «Орлан-10», в который входят не только беспилотники «Орлан», но и наземные станции, антенны и техническая документация.
Об этом сообщил Павел Кащук, пишет InformNapalm.
Технику захватили у 15-й бригады армейской авиации ВС рф*.
«Значит, очень скоро «вторая» армия мира фактически лишится своих самых массовых БПЛА. Они станут еще более легкой добычей для наших РЭБ м РЭР, так же, как и их экипажи на земле для наших HIMARS! Похоже, по сигналу можно отследить точные координаты станций», — написал украинский военнослужащий в своем Facebook.
Командование Сил специальных операций подтверждает информацию и добавляет, что комплекс был захвачен в ходе контрнаступления украинских сил на харьковском направлении, северо-восток Украины.
«Захваченный комплекс чрезвычайно важен, поскольку включает в себя все необходимое оборудование и документы, — отмечает командование ССО. — Поэтому наши специалисты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы смогут эффективно противостоять российской угрозе сверху, и потери противника будут больше».
«Орлан-10» — основной БПЛА, используемый российскими оккупационными войсками для обнаружения украинских позиций и корректировки артиллерийского огня, говорится в сообщении военного командования.
«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».
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