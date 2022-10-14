Скончался актер, сыгравший одну из ключевых ролей в «Гарри Поттере»

Актер получил ВТО в 2006 году. У него остались двое детей.

Любимый многими шотландский актер Робби Колтрейн скончался в возрасте 72 лет, сообщил его агент Deadline.

"It's not Hogwarts without you, Hagrid" pic.twitter.com/h7xezDuY8b — The Hollywood Reporter (@THR) October 14, 2022

Звезда «Гарри Поттера» и «Джеймса Бонда» скончался в больнице недалеко от своего дома в Ларберте, Шотландия. Удостоенный наград актер последние два года болел.

Robbie Coltrane, a veteran Scottish-born comic and actor known for his star turns in the British crime series 'Cracker' and as Hagrid in the 'Harry Potter' movie franchise, has died https://t.co/sPGj73gaYs pic.twitter.com/u9EAcOMIjl — The Hollywood Reporter (@THR) October 14, 2022

Колтрейн незабываемо сыграл егеря Хогвартса Рубеуса Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере.

В Великобритании Колтрейн покорил телеэкраны в роли судебного психолога доктора Эдварда «Фитца» Колтрейна в телевизионной драме об убийствах «Крекер», за которую он трижды подряд выигрывал приз BAFTA за лучшую мужскую роль — честь, которую может сравниться только с одним другим актером, Майклом Гэмбоном. Он также был номинирован на премию BAFTA за драму Channel 4 «Сокровище нации» и «Тутти Фрутти» BBC Scotland.

В 2019 году среди своих последних выступлений Колтрейн повторил свою роль Хагрида в фэнтезийном короткометражном фильме Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure. Колтрейн написал автобиографию Coltrane in a Cadillac, а также снялся в одноименном сериале в 1993 году, где он проехал по Америке от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка на классическом автомобиле Cadillac 1951 года.

«Курсор» писал ранее, что голливудский актер Том Круз большую часть своих трюков в кино исполняет самостоятельно, и недавно он поделился с фанатами рискованной выходкой.