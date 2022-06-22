Скончался поляк, спасший десятки евреев во время Холокоста

Юзеф Валажчик, участник польского сопротивления, влюбился в еврейку, спас ее и других, давая взятки и нанимая евреев на мукомольном заводе.

Юзеф Валажчик, участник польского сопротивления, спасший десятки евреев во время немецкой оккупации Польши во время Второй мировой войны, скончался в возрасте 102 лет.

Валажчик скончался в понедельник, сообщает Институт национальной памяти, польский государственный исторический орган.

Валажчик во время войны влюбился в еврейку Ирену Фронт, узнав, что она еврейка, только когда силы немецкого гестапо обыскали отель, где он остановился с ней.

Он помог ей спрятаться и попытался отвлечь гестаповцев, притворившись больным.

Позже он устроил Фронт получение фальшивых документов и даже вступил с ней в фиктивный брак.

Вскоре после этого Фронт и еще 20 евреев были арестованы гестапо.

«Если что-то нужно было сделать, это нужно было сделать для них всех. Я должен был оформить килограмм золота к 17:00 – а был уже полдень. Только тогда немцы забудут об этом инциденте и отпустят евреев», — вспоминал Валажчик в интервью, по данным Музея истории польских евреев POLIN в Варшаве.

Валажчик сумел собрать и заплатить требуемый выкуп, тем самым спас жизнь 21 человеку.

Он также нанял 30 евреев на фабрике по производству картофельной муки, которой ему было поручено управлять из-за его знания немецкого языка. Он сохранил им жизнь, подкупив немецкого чиновника. По данным Польского государственного исторического органа и музея, большинство из тех, кого он нанял, пережили войну.

Всего он сказал, что спас 53 еврея.

Он также был вовлечен в польское подполье, которое сопротивлялось немецкой оккупации Польши на протяжении всей войны.

Валажчик боялся, что во время войны другие поляки предали его немцам. В интервью JTA он сказал, что не поддерживает законы в Польше, которые подвергают цензуре то, что можно сказать о сотрудничестве с немцами.

«Спасателей было много. Были и предатели, — сказал он. — Я знаю, потому что некоторые из моих друзей были убиты из-за предателей. Нам нужно говорить и о тех, и о тех одновременно, потому что существование каждой из этих групп помогает нам понять значение действий обеих».

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