Скончался поляк, спасший десятки евреев во время Холокоста

08:50, 22 июня 2022
Мировые новости
Холокост памятник фото
Фото: pixabay.com

Юзеф Валажчик, участник польского сопротивления, влюбился в еврейку, спас ее и других, давая взятки и нанимая евреев на мукомольном заводе.

Юзеф Валажчик, участник польского сопротивления, спасший десятки евреев во время немецкой оккупации Польши во время Второй мировой войны, скончался в возрасте 102 лет.

Валажчик скончался в понедельник, сообщает Институт национальной памяти, польский государственный исторический орган.

Валажчик во время войны влюбился в еврейку Ирену Фронт, узнав, что она еврейка, только когда силы немецкого гестапо обыскали отель, где он остановился с ней.

Он помог ей спрятаться и попытался отвлечь гестаповцев, притворившись больным.

Позже он устроил Фронт получение фальшивых документов и даже вступил с ней в фиктивный брак.

Вскоре после этого Фронт и еще 20 евреев были арестованы гестапо.

«Если что-то нужно было сделать, это нужно было сделать для них всех. Я должен был оформить килограмм золота к 17:00 – а был уже полдень. Только тогда немцы забудут об этом инциденте и отпустят евреев», — вспоминал Валажчик в интервью, по данным Музея истории польских евреев POLIN в Варшаве.

Валажчик сумел собрать и заплатить требуемый выкуп, тем самым спас жизнь 21 человеку.

Он также нанял 30 евреев на фабрике по производству картофельной муки, которой ему было поручено управлять из-за его знания немецкого языка. Он сохранил им жизнь, подкупив немецкого чиновника. По данным Польского государственного исторического органа и музея, большинство из тех, кого он нанял, пережили войну.

Всего он сказал, что спас 53 еврея.

Он также был вовлечен в польское подполье, которое сопротивлялось немецкой оккупации Польши на протяжении всей войны.

Валажчик боялся, что во время войны другие поляки предали его немцам. В интервью JTA он сказал, что не поддерживает законы в Польше, которые подвергают цензуре то, что можно сказать о сотрудничестве с немцами.

«Спасателей было много. Были и предатели, — сказал он. — Я знаю, потому что некоторые из моих друзей были убиты из-за предателей. Нам нужно говорить и о тех, и о тех одновременно, потому что существование каждой из этих групп помогает нам понять значение действий обеих».

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ:
Читайте также