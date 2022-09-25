На заправке возле Кдумима террористы заложили взрывчатку

Избежать взрыва на заправочной станции на въезде в Кдумим удалось благодаря информации местного жителя о заминировании объекта. До утра на станции работали специалисты сил безопасности.

В воскресенье террористы заложили взрывное устройство на заправочной станции на въезде в город Кдумим.

Местный житель и сотрудники станции, обнаружившие бомбу, сразу проинформировали Мокед Кдумима. Группа безопасности очистила территорию станции и вызвала полицию и армию. Обезвреживанием заложенного устройства саперы занимались до утра.

Житель поселка Авиад Гадот заявил: «Не должно быть, что среди нас свободно бродят арабы, когда район кишит террористами, которые ежечасно совершают обстрелы из каждого угла».

«Мы призываем войска ЦАХАЛа, которые сегодня уже провели решительную и долгожданную первую наступательную операцию в Шхеме, в первую очередь запретить проникновение арабов на станцию ​​и воспрепятствовать их свободному передвижению в области», — обратился Гадот.

Ранее Курсор сообщал, что в синагоге в Димоне террорист убил еврея ножом. В шаббат произошло жестокое нападение на молящихся в синагоге, в результате один человек был убит ножом. Террорист задержан полицией.

Также мы сообщали, что возле Петах-Тиквы сбит насмерть водитель электрического велосипеда. 50-летний мужчина погиб в результате столкновения с автомобилем на шоссе №471.

Наш сайт писал ранее, что 16-летний подросток разбился на смерть в Беэр-Товии во время езды на квадроцикле. Медики MDA и фельдшеры, которые были вызваны на место происшествия, оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу «Ассута» в Ашдоде.