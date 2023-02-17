Скрытые камеры показали рождение двух редких тигрят в британском зоопарке

На видео показано, как два маленьких суматранских тигра играют и общаются со своей мамой Касарной.

Зоопарк в Великобритании недавно поприветствовал рождение близнецов суматранских тигрят, назвав их появление «значительным шагом вперед». Два детеныша родились у тигров Касарны и Дэш 7 января в Честерском зоопарке, расположенном в Чешире. Следует отметить, что в дикой природе осталось всего 350 суматранских тигров, что делает их одним из самых редких подвидов тигров в мире. В зоопарке сказали, что приветствовать тигров в мире было «привилегией», и добавили, что «это жизненно важный шаг в долгосрочных усилиях по защите этих невероятных животных».

The birth of two tiger cubs at Chester Zoo has been applauded as "a cause for real celebration", as the Sumatran species is in danger of going extinct. pic.twitter.com/mY5qFwnRKt — Cheshire Live (@CheshireLive) February 16, 2023

Скрытые камеры видеонаблюдения, установленные в берлоге, также зафиксировали рождение двух суматранских тигрят.

На видео показано, как два маленьких суматранских тигра играют и общаются со своей мамой Касарной.

Смотрители зоопарка говорят, что тигренкам еще предстоит определить пол, и имена будут подобраны, как только они начнут обретать уверенность и выходить на улицу, что, по оценкам экспертов, произойдет в начале апреля.

Примечательно, что суматранские тигры занесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международным союзом охраны природы (МСОП). По словам зоопарка, потеря среды обитания, браконьерство и конфликты с людьми могут привести к исчезновению хищников.

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