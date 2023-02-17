Скрытые камеры показали рождение двух редких тигрят в британском зоопарке

Зоопарк в Великобритании недавно поприветствовал рождение близнецов суматранских тигрят, назвав их появление «значительным шагом вперед». Два детеныша родились у тигров Касарны и Дэш 7 января в Честерском зоопарке, расположенном в Чешире. Следует отметить, что в дикой природе осталось всего 350 суматранских тигров, что делает их одним из самых редких подвидов тигров в мире. В зоопарке сказали, что приветствовать тигров в мире было «привилегией», и добавили, что «это жизненно важный шаг в долгосрочных усилиях по защите этих невероятных животных».
Скрытые камеры видеонаблюдения, установленные в берлоге, также зафиксировали рождение двух суматранских тигрят.
На видео показано, как два маленьких суматранских тигра играют и общаются со своей мамой Касарной.
Смотрители зоопарка говорят, что тигренкам еще предстоит определить пол, и имена будут подобраны, как только они начнут обретать уверенность и выходить на улицу, что, по оценкам экспертов, произойдет в начале апреля.
Примечательно, что суматранские тигры занесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международным союзом охраны природы (МСОП). По словам зоопарка, потеря среды обитания, браконьерство и конфликты с людьми могут привести к исчезновению хищников.
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