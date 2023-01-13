В Индии тигр напал на 12-летнюю девочку, собиравшую хворост

В индийском штате Бихар на 12-летнюю девочку напал тигр и нанес ей серьезные травмы. Но жизни ребенка, к счастью, ничего не угрожает.

Об этом пишет New Indian Express

Дивья Кумари отправилась в лес собирать хворост вместе с жительницами деревни Бакхри. Лес расположен на границе тигрового заповедника Валмики. Дикое животное появилось неожиданно и напало на ребенка сзади.

Девочка закричала, на помощь прибежали фермеры, которые работали поблизости, и отбили ее у хищника. Пострадавшая была госпитализирована. Она получила серьезные травмы рук и шеи. Врач Шаши Кумар рассказал, что, несмотря на тяжесть полученных ранений, жизни ребенка ничто не угрожает.

«Курсор» писал ранее, что 77-летний житель города Олбани в Австралии был обнаружен мертвым. Скорее всего, он стал жертвой нападения свирепого кенгуру, которое держал в качестве домашнего питомца.

Еще мы писали, что в Австралии на пятилетнего Бо Блейка в дворе собственного дома напал огромный питон и утащил его в бассейн. Инцидент мог закончиться трагически, если бы не дедушка и отец мальчика, которые во время подоспели на помощь.

Напомним, работница Библейского зоопарка в Иерусалиме зашла в клетку с тиграми, чтобы покормить их, была укушена одним из них и получила ранение в руку.