Скрывает от камер наблюдения: в Китае создали пальто-невидимку

Китайские исследователи победили в конкурсе инноваций в области кибербезопасности, создав пальто-невидимку, которое с помощью специальных принтов может «скрыть» человека от камер наблюдения.

Об этом сообщает Sundries.

«Умное» пальто, которое назвали InvisDefense, усложняет распознавание личности на 57 процентов. Эксперты рассказали, что представленные на пальто принта созданы с помощью технологии ИИ. Такие рисунки отражают свет так, что камеры не успевают отреагировать на видимые цвета. Хотя над его внешним видом стоит еще поработать.

Ученые отметили, что в Китае камеры видеонаблюдения установлены почти на каждом шагу и жители страны очень устают от постоянного контроля, считая, что государство таким образом вмешивается в их личную жизнь.

«Курсор» писал ранее, что американские исследователи создали свитер, который не только способен согреть в холодную погоду, но еще и «спрятать» человека от систем распознавания лиц.

Еще мы писали, что ученые из Китайской академии наук представили свою новинку — искусственный палец, который, прикасаясь к поверхности, может определить материал предмета.

Напомним, исследователи из Чжэцзянского университета провели эксперимент, чтобы узнать, попадает ли в поле оперативной памяти информация, на которую человек обращает пристальное внимание, однако она вряд ли будет полезна ему в дальнейшем.