Не только дроны: в СМИ узнали о секретной поставке новых вооружений в рф из Ирана

Издание Sky News сообщило о том, что Иран отправил большое количество боеприпасов россии* для использования в военных действиях против Украины. По данным источника, в январе два грузовых судна под российским флагом вышли из иранского порта, направляясь в рф через Каспийское море. Они перевозили около 100 миллионов пуль, 300 тысяч снарядов и другие боеприпасы для РСЗО, минометов и пулеметов. Предполагается, что россия оплатила груз наличными.

Источник издания также сообщил, что два грузовых судна, возможно, участвовавшие в перевозке боеприпасов, носят названия Musa Jalil и Begey и плавают под российским флагом. Один из кораблей, как предполагается, вышел из Ирана примерно 10 января, а другой — примерно 12 января. Оба судна, по словам источника, перевозили около 200 транспортных контейнеров, наполненных оружием.