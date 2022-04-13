Служба надзора за химоружием «обеспокоена» сообщениями из Мариуполя

Организация по запрещению химического оружия — международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года. В 2013 году ОЗХО награждена Нобелевской премией мира.

Глобальный наблюдатель за химическим оружием заявил, что он «обеспокоен недавним неподтвержденным сообщением о применении химического оружия в Мариуполе» и внимательно следит за ситуацией в Украине.

В заявлении представителя Организации по запрещению химического оружия говорится, что обвинения последовали за «сообщениями в СМИ за последние несколько недель об обстрелах химических заводов, расположенных в Украине, а также обвинениями, выдвинутыми обеими сторонами в отношении возможного неправомерного использования токсичными химикатами».

Пресс-секретарь заявил, что «применение химического оружия где угодно и кем угодно и при любых обстоятельствах предосудительно и полностью противоречит правовым нормам, установленным международным сообществом».

И россия*, и Украина входят в число 193 государств-членов организации.

Лауреат Нобелевской премии мира заявляет, что «по-прежнему готов оказать помощь любому государству-участнику по его запросу в случае применения или угрозы применения химического оружия».

Напомним, что в Мариуполе российские оккупанты использовали против украинских солдат и мирных жителей химическое оружие.

Ранее Курсор писал, что члены Конгресса США заявили, что администрация Байдена и ее союзники не останутся в стороне, если в войне россии с Украиной будет использовано химическое оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!