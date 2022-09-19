Смерть девушки после ареста «полицией нравов»: КСИР открыл огонь по протестующим студентам

Боевики КСИР применяют огнестрельное оружие, чтобы разогнать протестующих, которые выступают против действий иранской полиции, а также «полиции нравов».

В Иране возобновились протесты в нескольких университетах. Студенты протестуют в связи со смертью молодой женщины, арестованной «полицией нравов» якобы нарушение закона о ношение хиджаба.

Митинги проходят второй день. Вчера полиция произвела аресты и применила слезоточивый газ в родной провинции женщины Курдистан, где протестовали около 500 человек, некоторые из которых разбили стекла автомобилей и подожгли мусорные баки, говорится в сообщениях.

Общественный гнев усилился после того, как в пятницу власти объявили, что смерть 22-летней Махсы Амини произошла из-за сердечного приступа. По словам свидетелей – ее сильно избили.

Для усмирения протестов призван КСИР. В сети показали, как боевики КСИР открыл огонь по протестующим.

Ранее Курсор писал, что в Иране вспыхнули протесты в связи со смертью курдской девушки после ареста полицией нравов.22-летнюю Махсы Амини умерла через три дня после того, как ее задержали за якобы нарушение закона о ношении хиджаба.

Также мы сообщали, что Иран намерен войти в созданную россией и Китаем организацию по безопасности. Для предотвращения последствий санкций, введенных Западом, Тегеран войдет в Шанхайскую организацию сотрудничества, созданную для противовеса западному влиянию в регионе.