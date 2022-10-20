Смерть на дроне: опубликована яркая карикатура на Путина и Хаменеи

Авторитарные режимы в Москве и Тегеране объединяет международная изоляция, внутренний кризис и конфликт с Западом.

Беспилотники иранского производства, которые Россия направляет для бомбежек Украины, стали самым убедительным доказательством того, что Тегеран стал редким, все более близким союзником Кремля, предлагая как оружие, так и международную поддержку, которых России так не хватает.

Между Россией, недавно ставшей изгоем за нападение на другую страну, и Ираном, на протяжении десятилетий одной из самых стратегически изолированных наций в мире, нет глубокой любви. Но два авторитарных правительства, оба недовольных западными санкциями, разделяют мнение о Соединенных Штатах как о своем злейшем враге и угрозе своей власти.

«Это партнерство по расчету между двумя воюющими диктатурами», — сказал Карим Саджадпур, эксперт по Ирану из базирующегося в Вашингтоне Фонда Карнеги за международный мир.

Обе страны находятся в глубоком кризисе, борются экономически и политически. Иран пытается подавить уличные протесты, которые представляют собой самую серьезную проблему для правительства за последние годы, в то время как Россия пытается справиться с растущими разногласиями из-за неэффективных военных действий и непопулярного призыва.

Такая ситуация изображена на новой карикатуре издания Maariv:

בוקר טוב, זו הקריקטורה היומית של מעריב ליום חמישי, ה-20 באוקטובר 2022. איור: אורי פינק

לקריאת העיתון הדיגיטלי:https://t.co/Cw8HquRnNd pic.twitter.com/Na5FDnM7b5 — מעריב אונליין (@MaarivOnline) October 20, 2022

В понедельник в Тегеране представитель министерства иностранных дел Ирана опроверг информацию о том, что его страна продает оружие россии, несмотря на то, что социальные сети, связанные с Корпусом стражей исламской революции, разработавшим неуклюжие, но смертоносные беспилотники, хвастались ими.

«Нет никаких сомнений в том, что беспилотники, используемые российскими военными, являются иранскими», — говорится в сообщении на Sepah Cyberi, Telegram-канале, связанном с гвардией, в то время как командующий киберармией страны Али Акбар Рафипур злорадствовал в Twitter, что иранский беспилотник Shahed теперь «самое обсуждаемое оружие в мире».

Ранее Курсор писал, что Иран представил новый «дрон-камикадзе».