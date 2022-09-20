Смертельная ловушка: первый израильтянин, покоривший Эверест, был спасен в Канаде

В Канаде спасли на вертолете израильского альпиниста Дорона Эреля и его сына, которые оказались в тяжелой ситуации из-за лесного пожара.

63-летний израильтянин в компании своего сына отправился в поход по горному хребту в Британской Колумбии (Канада). После 7-часового восхождения по лесу они решили разбить лагерь на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

На следующее утро Эрель заметил, что из леса поднимается густой дым. Большой опыт израильтянина подсказал ему, что ситуация становится крайне опасной.

«Район был полностью покрыт дымом, и вернуться было невозможно. Пришлось искать альтернативный план. Возможный путь по лесной дороге занял бы не менее 10 дней, к чему мы не были готовы. Решение обратиться за немедленной помощью было предельно понятныи», – рассказал он.

К счастью, спустя полтора часа к мужчинам прибыл вертолет компании Rescue One, работающий со страховой компанией Израиля Harel, и доставил их в безопасное место.

הישראלי הראשון שטיפס על האוורסט חולץ משריפת יער בקנדה — https://t.co/JzOGkylEWr pic.twitter.com/M6tX6XvcP8 — מגוון החדשות (@r0QPh35NAIbPhiI) September 20, 2022

Отметим, что Эрель родился в 1959 году в Гиватаиме, позже переехав в мошав Гиват-Нили к югу от Хайфы. С детского возраста Дорона привлекал спортивный туризм, в том числе пешеходный туризм в Негеве и горах Галилеи, а также руфинг. В 1978 году, перед мобилизацией в армию, побывал в Непале, где впервые увидел Джомолунгму (Эверест).

После окончания службы он тренировался в швейцарской альпинистской школе и получил образование по специальности геолога в Тель-Авивском университете. Эрель не перестал уделять время спортивному туризму, даже когда учился. Уже в 1986 году израильтянин возглавил первую израильскую экспедицию, покорившую пик в Гималаях.

Через 6 лет он также покорил высочайшую вершину Северной Америки – пик Мак-Кинли. В мае 1992 года он стал первым израильтянином, который покорил Эверест – высочайшую вершину на всей планете. В июне 2000 он завершил покорение Семи вершин — высочайших гор всех континентов, считая Европу и Азию по отдельности.

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