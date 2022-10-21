Смертельный детский сироп от кашля: десятки детей умерли от лекарства в Индонезии

Индонезия временно запретила продажу всех лекарств на основе сиропа, поскольку в этом году она расследует всплеск случаев и 99 детских смертей.

Министр здравоохранения Индонезии заявил, что некоторые лекарственные сиропы, доступные в Индонезии, содержали ингредиенты, связанные со смертельным острым повреждением почек (ОПП) у детей, поскольку он расследует всплеск случаев и 99 детских смертей в этом году.

Индонезия временно запретила продажу всех лекарств на основе сиропов и внимательно следит за сиропами парацетамола, используемыми на местном уровне для лечения лихорадки у детей, которые содержат диэтиленгликоль и этиленгликоль.

Правительство Гамбии также расследует случаи смерти детей от ОПП, связанные с употреблением сиропов парацетамола, после того, как там погибло 70 человек. Сиропы были изготовлены базирующейся в Нью-Дели компанией Maiden Pharmaceuticals, в отношении которой Индия заявила, что ведет расследование.

Агентство по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии заявило, что эти конкретные продукты недоступны на месте.

«Этиленгликоль и диэтиленгликоль были обнаружены в продуктах, найденных в домах некоторых пациентов. Доказано, что некоторые сиропы, которые использовались детьми с ОПП в возрасте до пяти лет, содержат этиленгликоль и диэтиленгликоль, которых там не должно быть, или их очень мало», — заявил министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин, не уточнив, сколько.

По последним данным, в Индонезии было выявлено 206 случаев ОПП у детей, 99 из которых закончились смертельным исходом в этом году. Буди сказал, что реальное число случаев может быть выше, чем сообщается.

Представитель Минздрава отказался сообщить, у скольких детей с ОПП были обнаружены ингредиенты, сославшись на продолжающееся расследование.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ выпускает глобальное предупреждение о сиропах от кашля после смерти 66 детей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о сиропах от кашля, произведенных в Индии, которые, как считается, связаны со смертью 66 детей в Гамбии. Речь идет о пероральном растворе прометазина, детском сиропе против кашля Kofexmalin, детском сиропе против кашля Makoff и сиропе против простуды Magrip N.

Напомним, что в ВОЗ сделали важное заявление о вспышке оспы обезьян в Европе. В ВОЗ считают, что в Европе можно ликвидировать вспышку оспы обезьян.