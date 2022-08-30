В ВОЗ сделали важное заявление о вспышке оспы обезьян в Европе

В Европе можно ликвидировать вспышку оспы обезьян. Об этом заявили представители ВОЗ на сегодняшнем брифинге.

Вспышку оспы обезьян в Европе можно ликвидировать, заявили представители Всемирной организации здравоохранения во вторник на брифинге.

Они подчеркнули, что есть доказательства того, что в нескольких странах число случаев заболевания снижается.

«Мы считаем, что можем ликвидировать устойчивую передачу оспы обезьян от человека к человеку в регионе», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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«Курсор» писал ранее, что израильские исследователи рассказали, может ли оспа обезьян вызвать такую же пандемию, как коронавирусная инфекция.

Напомним также, что ученые раскрыли новые детали о вирусе оспы обезьян.