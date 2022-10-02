«Смертельный футбол» в Индонезии: полиция сообщила подробности происшествия

Проигрыш местной команды «Арема» привел к масштабной катастрофе после футбольного матча в Индонезии, погибло 125 человек, сотни раненых, в футбольном мире разгорается скандал.

Во время футбольного матча в провинции Восточная Ява болельщики устроили хаос, вынудив полицию применить слезоточивый газ.

Это привело к массовой давке, в которой погибло по меньшей мере 125 человек (ранее были не подтвердившиеся данные о 174 погибших). Также травмы и ранения получили сотни человек.

Хаос разразился после того, как «Персебая» Сурабая победила соперницу «Арему» Маланг в субботнем матче в городе Маланг провинции Восточная Ява.

По словам представителей полиции, на мероприятии присутствовало около 42 000 зрителей.

Игра закончилась победой Персебая со счетом 3:2. Арема проиграла на домашнем стадионе.

После финального свистка фанаты и болельщики вышли на поле, бросая бутылки и другие предметы в игроков и футбольных чиновников, а за пределами стадиона в это время разгорались беспорядки.

По меньшей мере пять полицейских машин были опрокинуты и подожжены, еще больше повреждено. ОМОН задействовало слезоточивый газ, который запрещен на стадионах ФИФА, руководящим органом мирового футбола.

После этого сотни зрителей бросились к выходным воротам, чтобы скрыться от газа, что привело к давке, в результате которой 34 человека были затоптаны или задохнулись почти мгновенно, а за этим последовало еще много смертей из-за травм.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил: «Я глубоко сожалею об этой трагедии и надеюсь, что она будет последней в нашей стране»

Он приказал приостановить деятельность высшей футбольной лиги до тех пор, пока не будет проведена переоценка мер безопасности на матче и не будут введены более строгие меры безопасности.

Футбольная ассоциация Индонезии также запретила «Ареме» проводить матчи до конца сезона.

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