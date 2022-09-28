В сети показали скандальные методы работы тренера сборной Израиля по футболу

Недопустимое поведение тренера израильской сборной попало в сеть. Споры с игроком и попытка перекричать друг друга переросли в пощечину.

Агрессивное поведение тренера сборной Израиля по футболу возмутило не только команду, но и зрителей.

Об этом сообщает канал Медиа Архив Израиль.

На видео попал непосредственный момент, когда тренер дал пощечину своему футболисту.

Ранее Курсор писал, что сборная Израиля по футболу вышла на молодежное Евро. Израильская сборная U-21 завоевала путевку на чемпионат Европы. Финал пройдет 8 июля того же года в Тбилиси.

Напомним, Курсор информировал, что в субботу, 24 сентября, сборная Израиля по футболу обыграла Албанию со счетом 2:1 и обеспечила себе место в дивизионе А Лиги Наций. Голы Шона Вайсмана и Тая Барибо помогли одержать хозяевам важную победу.

Также мы рассказывали, что легенда тенниса Новак Джокович прилетел в Израиль и сделал запись в гостевой книге в Бен-Гурионе.

Напомним, мы публиковали видео, как проводит тренировку Новак Джокович прямо на пляже в Тель-Авиве. Легендарный Новак Джокович готовится к важному для него турниру, а тренировки проводятся непосредственно на пляже Тель-Авива. Отдыхающие могли увидеть это лично.

Также «Курсор» сообщал о том, что израильский гимнаст завоевал медаль на соревнованиях во Франции.

Кроме того, наш сайт писал, что перед матчем против Израиля тренера Мальты отстранили от должности за инцидент сексуального характера. Наставника футбольной сборной островного государства подозревают в домогательствах к своему подопечному.