Смертельный взрыв в Киеве: власти озвучили детали

В Киеве слышали мощный взрыв, есть жертвы.

Сегодня утром киевляне услышали громкий взрыв во время масштабной воздушной тревоги.

Отмечается, что взрыв слышали в разных районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о «прилете» и позже сообщил, что взрыв в столице произлшел в Днепровском районе.

«Взрывы раздались в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии», — отметил мэр Киева.



Кроме того, в другом районе, Голосеевском, упала часть ракеты.

«Голосеевский район. В результате падения части ракеты есть пострадавшие. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях», — указано в сообщении Киевской городской военной администрации.

При этом Кличко сообщил о попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе, в результате чего один человек погиб — мужчина 55 лет, а еще двух раненых госпитализировали.

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