Война, которую развязал кремль против народа, считавшегося «братским», идет уже двенадцатый месяц. ВСУ стали настоящими супергероями, которые успешно противостоят врагу в неравном бою.

Каждый новый день мировое сообщество наблюдает видео профессиональной работы Вооруженных сил Украины, которые успешно противостоят многочисленной армии врага. Власти кремля* не ожидали такого отпора и такой отваги в рядах не только бойцов Вооруженных сил Украины, но и в лице гражданского населения.

Недавно в сети показали, как украинские военные уничтожили БМП противника и пехоту. Для этого была задействована 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Военная операция принадлежит воинам 28-й омбр, которая успешно произвела противотанковый расчет.

Ранее «Курсор» информировал, что ВСУ готовятся защищать Чернобыльскую зону отчуждения в Украине. Украинские власти и военные не позволят россиянам вновь зайти на территорию региона, который вот уже более 35 лет является наиболее опасным радиоактивным регионом планеты.

Напомним, что украинский генерал рассказал о ракетах, которые смогут достать до москвы и санкт-петербурга. Ожидается, что украинцы смогут получить такие ракеты, и даже смогут наладить собственное производство подобного вооружение. Более того, западные партнеры Украины уже не имеют ничего против применения ракет по военным объектам на территории российской федерации, и, судя по всему, впервые россияне столкнуться с этими ракетами на оккупированном Крымском полуострове. Стоит подчеркнуть, что Крым был аннексирован россией в 2014 году, и многие эксперты уверенны, что Украине вернет его в свой состав еще до лета 2023 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!