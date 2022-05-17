Смертный приговор израильтянке за торговлю наркотиками в ОАЭ приостановлен

Ранее появилась информация, что израильтянка арабского происхождения была осуждена к смертной казни за контрабанду наркотиков в ОАЭ.

Смертный приговор, вынесенный гражданке израиля арабского происхождения, Фиде Кеван в суде ОАЭ за контрабанду наркотиков, был приостановлен Апелляционным судом Объединенных Арабских Эмиратов во вторник.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Кеван, которая была приговорена эмиратским судом к смертной казни за попытку контрабанды чистого кокаина на сумму 136 миллионов долларов, настаивала на своей невиновности на протяжении всего судебного процесса. Приговор был отложен в соответствии с законодательством Эмиратов после того, как ее адвокат подал апелляцию.

Слушание по апелляции Кивана назначено на 31 мая.

Курсор передавал, что полиция сообщила о попытке ножевого теракта в Самарии. Напавший с ножом на полицейских в Самарии арабский экстремист был обезврежен. Полиции пришлось оказать ему первую помощь на месте.

Напомним, арабские террористы с камнями бросались на полицейских в Иерусалиме. По сообщениям полиции, во время беспорядков в Иерусалиме несколько сотрудников пострадали и были доставлены в больницы.

Мы информировали ранее, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля. Пятеро палестинцев попытались протаранить машину пограничной полиции, однако были окружены сотрудниками силовых структур. К счастью, никто не пострадал.

Также редакция писала, что в Иерусалиме арабы разгромили больницу. Иерусалимская больница пострадала от нападения агрессивных арабов, которые были расстроены из-за смерти родственника.