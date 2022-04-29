Израильтянка, приговоренная к смертной казни в ОАЭ, рассказала о своем положении

Ряд преступлений в ОАЭ карается смертной казнью, в том числе незаконный оборот наркотиков. Стоит отметить, что иностранные граждане уже были казнены в Эмиратах из-за этого.

Израильтянка, приговоренная к смертной казни в Объединенных Арабских Эмиратах за торговлю наркотиками, не верит, что приговор действительно будет приведен в исполнение.

Об этом она рассказала в интервью KAN Reshet Bet.

«Я никогда не думала, что меня приговорят к смертной казни, и сейчас не думаю, что это произойдет», — сказала 43-летняя Фида Кеван.

Женина, которая год назад переехала в ОАЭ по работе, заявила о своей невиновности. Напомним, что ее признали виновной в хранении 500 грамм кокаина. Однако она говорит, что просто оказалась «не в то время и не в том месте».

Также направила еще один призыв к наследному принцу Эмиратов Мохаммеду бен Заиду Аль Нахайану вмешаться, заявив, что в деле была допущена ужасная ошибка, и если он сам проверит детали, то поможет ей.

В МИД знают об этом инциденте и неоднократно с ней разговаривали. Смогут ли они вмешаться и предотвратить казнь, еще неизвестно.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лапид поговорил с эмиратским коллегой на фоне напряженности из-за столкновений на Храмовой горе.

Кроме того, мы писали, что Израиль разочарован реакцией ОАЭ на беспорядки в Иерусалиме.

Еще напомним, что эмиратские самолеты отказались от пролета в День независимости из-за столкновений на Храмовой горе.