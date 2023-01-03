«Уильям будет в ярости»: в СМИ сообщили о новом конфликте в королевской семье

Принц Уильям, как сообщается, «в ярости» из-за того, что принц Гарри разрешил транслировать кадры с принцессой Дианой в своем документальном сериале Netflix.

Неизвестно, смотрели ли принц и принцесса Уэльские документальный сериал принца Гарри и Меган Маркл на Netflix, но СМИ сообщают, что принц Уильям осведомлен о некотором содержании. И он не очень этому рад.

Согласно сообщениям, 40-летний принц Уильям «разъярен» тем, что его младший брат использовал кадры печально известного интервью Panorama их покойной матери с Мартином Баширом в своем документальном сериале на Netflix.

«Уильям будет в ярости, — сообщила королевский эксперт Кэти Николл журналу OK!, комментируя показ отрывков из интервью Panorama. — Уильям выступал за то, чтобы эти кадры больше никогда не показывали, поэтому их использование в реалити-шоу его брата будет очень неприятно для Уильяма».

С тех пор, как вышло интервью Panorama, расследование показало, что, чтобы «подобраться» к Диане, журналист Мартин Башир «обманул» принцессу. Он заказал у знакомого графического дизайнера поддельные банковские выписки, свидетельствующие, что глава службы безопасности Чарльза Спенсера, брата Дианы, был на содержании у британского таблоида News of the World, и показал их ему. Так он сумел заинтересовать брата. Вскоре тот познакомил с журналистом принцессу.

princess diana in her own words pic.twitter.com/WCvawmY16D — best of meghan markle (@princessmeghn) December 12, 2022

И принц Уильям, и принц Гарри, рассказывали о том, как их мать испытывала сильную боль и страдания во время интервью, а принц Уильям даже умолял сохранить интервью в архиве.

Королевский биограф Эндрю Мортон назвал это интервью «важным историческим интервью, которое должно стать достоянием общественности».

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