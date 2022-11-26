СМИ: Иран разрабатывает новый тип крылатых ракет

В то время как в предыдущих оценках разведки говорилось, что Ирану потребуется 2 года, чтобы собрать оружие, NYT обнаружили растущие пробелы в знаниях Запада о прогрессе Тегерана, особенно на площадке Фордо.

Сообщается, что Иран разрабатывает большие крылатые ракеты, которые потенциально могут «устранить многие препятствия» на пути доставки ядерной бомбы.

Ссылаясь на несколько источников и экспертов в разведке и безопасности США, The New York Times сообщила в четверг, что Тегеран приблизился к достижению оружейного обогащения и вскоре может обладать технологиями, необходимыми для доставки ядерных бомб.

Хотя представители американской и израильской разведки предположили, что Тегерану потребуется не менее двух лет, чтобы достичь достаточного уровня обогащения и создать бомбу, которая могла бы поместиться на ракету, в отчете говорится о «растущих пробелах в знаниях» о темпах ядерной разработки Ирана. Это может существенно изменить эту оценку.

В отчете отмечается, что Иран недавно уведомил инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что он планирует активизировать свои усилия по ядерному обогащению на своем подземном объекте в Фордо, который ранее подвергался саботажу со стороны Израиля и США.

«Таймс» предположила, что объект Фордо, расположенный глубоко внутри горного хребта, будет «трудно разбомбить», даже если пришедшее к власти правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаниягу захочет совершить нападение. Сообщается, что Нетаниягу рассматривал возможность нанесения удара по Фордо, когда он был премьер-министром в 2012 году.

Ранее Курсор писал, что Израиль передал десяткам стран «разведывательное досье» о поставках оружия из Ирана в рф — СМИ.