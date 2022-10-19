СМИ: Лукашенко приближает Третью мировую войну

Украина должна готовиться к любому развитию событий и основательно укреплять свои северные границы, чтобы не допустить большой войны в Европе.

В связи с созданием совместной российско-белорусской военной группировки рф* начала активно перебрасывать в Беларусь солдат и тяжелую бронетехнику.

Так, известно, что в союзное россии государство будет переброшено около 9000 человек и 170 танков.

Рф существенно меняет свой стиль ведения войны: вместо наступления на фронте страна наносит массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре и жилым домам под предлогом «борьбы с терроризмом», пишет polskienowiny.pl.

Как отмечает издание российские пропагандисты намеренно повторяют тезис о том, что Украина является «террористическим государством»: это делается для того, чтобы отвлечь мировое сообщество от военных преступлений рф, которая воюет террористическими методами.

Другая причина, отмечает СМИ, в том, что глава кремля путин хочет снять все ограничения в войне с Украиной и использовать тактику выжженной земли, как он это делал во время войны в Чечне.

Известно, что Лукашенко не раз обвинял Украину в подготовке нападения на Беларусь, а также подготовке террористов, которые затем будут действовать на территории его страны. Как пишет издание, отсюда можно заключить, что такое отношение руководства Беларуси говорит о том, что оно останется верным преступному режиму рф и может решиться на вторжение в Украину.

Министр обороны Беларуси заявил, что «перелом в войне произойдет в ноябре-феврале». Именно в этот период рф добьется определенных результатов: сотни тысяч россиян будут мобилизованы в армию и закуплено определенное количество военной техники. В таких условиях угроза Киеву не кажется иллюзорной: для путина этот город всегда будет иметь символическое значение, и без него «гештальт не закроется».

Издание отмечает, что Украина должна готовиться к любому развитию событий и основательно укреплять свои северные границы, чтобы не допустить большой войны в Европе.

Как ранее писал Курсор, россияне «анонсировали» удар по ГЭС в Херсонской области.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!