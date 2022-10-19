Россияне «анонсировали» удар по ГЭС в Херсонской области

Войска россии*, оккупировавшие Херсонскую область, могут нанести удар по Каховской ГЭС. При этом они намерены замаскировать военное преступление под якобы атаку Вооруженных сил Украины. Подобные «анонсы» использовались россиянами и ранее.

«Есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС», — сказал командующий войсками рф генерал сергей суровикин.

По его словам, россияне готовы «обеспечить безопасный выезд населения по программе переселения». Ранее жителей временно оккупированной Херсонской области уже призывали эвакуироваться в рф.

Кроме этого, местный коллаборант и так называемый «врио губернатора» владимир сальдо призывает граждан к «эвакуации»: «Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. Под организованное перемещение на левый берег Днепра попадают: Бериславский, Белозерский, Снигиревский и Александровский районы».

При этом, контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается.

Ранее Курсор писал, что новый командующий «объединенной группировкой вооруженных сил рф в Украине» генерал сергей суровикин выступил с заявлением в телеэфире. Это первое публичное обращение командующего объединенной группировкой вс рф в Украине с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, эксперт рассказал, смогут ли ВСУ деоккупировать Херсон через неделю. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что сейчас не стоит устанавливать сроки взятия города украинскими защитниками.

Наша редакция сообщала о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

Напомним, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!