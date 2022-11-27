СМИ раскрыли, как талибы заработали миллионы на чемпионате мира по футболу

Катарские власти перед ЧМ нанимали много подрядных организаций для строительства современных стадионов, а представители группировки «Талибан» сдавали им в аренду тяжелую технику.

Исламская группа боевиков является фактическим правителем Афганистана после вывода американских войск в августе 2021 года. Благодаря чемпионату мира в Катаре талибы смогли получить миллионные доходы.

По данным британской газеты The Telegraph, группировка получила миллионы долларов, сдавая в аренду тяжелую технику и продавая строительные материалы подрядчикам.

В преддверии чемпионата катарские власти нанимали много подрядных организаций для возведения современных стадионов.

Чиновники Талибана, как сообщают СМИ, находились в Дохе с 2013 год, получая выгодные пособия на проживание в стране Персидского залива, а затем использовали эти средства для покупки техники, которую они неоднократно сдавали в аренду тому, кто больше заплатит.

«Талибы вложили значительные средства в строительство перед чемпионатом мира по футболу, и этот турнир стал для них «золотой уткой». Им заплатили миллионы», — цитирует The Telegraph слова одного из представителей «Талибана».

«Некоторые члены «Талибана» имели в Дохе от шести до десяти единиц тяжелой техники каждый и зарабатывали до 10 000 фунтов стерлингов за машину в месяц», — добавил чиновник.

Интересно, что такие доходы чиновников «Талибана» оплачивались катарскими властями с одобрения США и Организации Объединенных Наций, говорится в докладе The Telegraph.

В докладе подчеркивается, что Катар не подозревается в правонарушениях или причастности к строительным проектам, организованным «Талибаном».

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