В Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы»

В воскресенье, 23 октября, министр обороны рф шойгу* проводит экстренные созвоны с министрами обороны других стран, распространяя слухи, что Украина якобы намерена применить «грязную бомбу».

Сначала был звонок министру обороны Франции, потом — турецкому и британскому министрам. Даже звонил Ллойду Остину из США. И везде шойгу рассказывал о ядерном боеприпасе, который Украина якобы хочет применить, а после возложить вину на россию.

Украина отвергла подобные обвинения, как абсурдные. Выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Ложь России о якобы планах Украины применить «грязную бомбу» столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами», — заявил Кулеба.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022