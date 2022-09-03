СМИ: Почему Израиль участил удары по иранским объектам в Сирии

Журналисты утверждают, что Израиль все чаще наносит удары по иранским целям в Сирии ради противостояния увеличивающемуся использованию Тегераном коммерческих рейсов для доставки военных грузов в страну.

По информации источника в западной разведке и сирийского военного перебежчика, Иран начал использовать регулярные гражданские рейсы для перевозки стрелкового оружия и других военных грузов. Речь идет о высокоточных ракетах, приборах ночного видения и БПЛА, размеры которых достаточно малы для перевозки гражданскими самолетами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разведывательные и дипломатические источники.

В отчете сказано, что Иран все чаще пользуется такими методами перевозки из-за ненадежности наземных маршрутов через Ирак, что обусловлено местными войнами и внутренними конфликтами. По информации журналистов, в Израиле рассматривают иранскую экспансию территории Сирии в качестве постоянной угрозы нацбезопасности. Для обуздания иранских сел в регионе наносятся удары по широкому кругу целей.

Дипломатический информатор сообщил, что в израильской разведке зафиксировали увеличение использования Ираном гражданских аэропортов для перевозки военной техники. Учитывая недавние авиаудары по аэропортам, это может быть сигналом изменения стратегии Израиля в этом регионе.

«Они начали наносить удары по инфраструктуре, используемой иранцами для поставок боеприпасов в Ливан. Раньше это были только припасы, но не аэропорт. Теперь они вышли на взлетно-посадочную полосу», – сообщил источник.

Издание пишет, что по аэропортам в Алеппо и Дамаске нанесли удары для того, чтобы предотвратить прибытие самолетов с оружием.

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