Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии — СМИ

Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Активисты Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) раскрыли новые подробности недавнего удара Израиля по сирийской территории 21 октября.

В частности, как сообщили источники SOHR, военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас в западной части Риф-Дамаска, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана. Там также были уничтожены радар и взлетно-посадочная полоса. О пострадавших не сообщается.

Как известно, в январе 2022 года партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов прибыли в военный аэропорт Димас в западной сельской местности Дамаска. Иран и поддерживаемые им ополченцы в последнее время практически полностью контролировали этот аэропорт.

«Кроме того, члены «Хизбаллы» проводили буровые работы в аэропорту и вокруг него для хранения стратегического оружия, доставленного Ираном в район, расположенный недалеко от сирийско-ливанской границы. Источники Сирийской обсерватории сообщили, что в аэропорту Димас были замечены эксперты из иранской «Революционной гвардии» и несколько экспертов из ливанской «Хизбаллы», прошедших обучение в Иране», — уточнили в SOHR.

Как сообщал Курсор, Израиль все чаще наносит удары по иранским целям в Сирии ради противостояния увеличивающемуся использованию Тегераном коммерческих рейсов для доставки военных грузов в страну.

Также Курсор информировал о том, что бывшие высокопоставленные офицеры Израиля призвали президента США не подписывать сделку с Ираном.