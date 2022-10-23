Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии — СМИ

Активисты Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) раскрыли новые подробности недавнего удара Израиля по сирийской территории 21 октября.
В частности, как сообщили источники SOHR, военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас в западной части Риф-Дамаска, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.
Отмечается, что удар был нанесен по объекту, где хранились важные детали и материально-техническое оборудование для изготовления беспилотников, отправлявшихся в Сирию из Ирана. Там также были уничтожены радар и взлетно-посадочная полоса. О пострадавших не сообщается.
Как известно, в январе 2022 года партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов прибыли в военный аэропорт Димас в западной сельской местности Дамаска. Иран и поддерживаемые им ополченцы в последнее время практически полностью контролировали этот аэропорт.
«Кроме того, члены «Хизбаллы» проводили буровые работы в аэропорту и вокруг него для хранения стратегического оружия, доставленного Ираном в район, расположенный недалеко от сирийско-ливанской границы. Источники Сирийской обсерватории сообщили, что в аэропорту Димас были замечены эксперты из иранской «Революционной гвардии» и несколько экспертов из ливанской «Хизбаллы», прошедших обучение в Иране», — уточнили в SOHR.
Как сообщал Курсор, Израиль все чаще наносит удары по иранским целям в Сирии ради противостояния увеличивающемуся использованию Тегераном коммерческих рейсов для доставки военных грузов в страну.
Также Курсор информировал о том, что бывшие высокопоставленные офицеры Израиля призвали президента США не подписывать сделку с Ираном.