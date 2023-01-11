СМИ сообщили, как Иран готовится к новым израильским ударам в Сирии

Согласно отчету, опубликованному во вторник, Иран вложил миллионы долларов в усилия по развертыванию передовой сети противовоздушной обороны в Сирии на фоне неоднократных попыток Израиля нанести удар по иранским объектам и поставкам оружия своим региональным марионеткам.

Ссылаясь на неназванный источник в разведке страны, являющейся союзником Соединенных Штатов, Newsweek сообщили, что Иран в течение последних двух лет «способствовал развертыванию средств противовоздушной обороны в Сирии от его имени за счет десятков миллионов долларов, чтобы защититься от израильских авиаударов».

Источник сообщил, что заместитель командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Ферейдун Мохаммади Сагаи возглавляет проект противовоздушной обороны.

За прошедшие годы Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, но редко признавал или обсуждал конкретные операции. Сообщается, что Израиль нацелен на базы Ирана и союзных ополченцев, таких как ливанская группировка «Хизбалла», боевики которой дислоцированы в Сирии, а также партии оружия, которые, как считается, направляются для различных ставленников, главным из которых является «Хизбалла».

Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно наносились по сирийским системам ПВО.

В прошлом военные чиновники заявляли, что Сирия улучшила свои возможности противовоздушной обороны за счет модернизированных компонентов иранского производства.

«Продвижение этих возможностей осуществляется в рамках совместного проекта с сирийской армией и, возможно, даже с целью обеспечения независимой эксплуатации Ираном систем противовоздушной обороны в некоторых частях Сирии», — сказал источник Newsweek.

Источник сообщил, что Иран работает над развертыванием в Сирии зенитно-ракетного комплекса Bavar-373 с твердотопливной ракетой Sayyad 4B. Иранские официальные лица говорят, что система, соединенная с ракетой, имеет дальность действия около 300 километров и способна сбивать истребители пятого поколения, такие как израильские передовые истребители F-35I.

«Кроме того, иранцы помогли сирийцам модернизировать их радар, предназначенный для помощи в обнаружении и предотвращении израильских атак, главным образом против иранского истеблишмента в Сирии», — добавил источник в журнале.

Источник также сообщил, что за последние годы Израиль ликвидировал не менее 10 иранцев, участвовавших в противовоздушной обороне Сирии.

Иран признал некоторые из них и поклялся отомстить.

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