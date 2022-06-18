СМИ: США не будут передавать Украине четыре современных беспилотника

Четыре американских беспилотника MQ-1C Gray Eagle вероятнее всего не попадут в Украину из-за того, что в Пентагоне опасаются, что технологии могут попасть в руки россиян.

США решили приостановить продажу Украине четырех беспилотников MQ-1C Gray Eagle, опасаясь, что их секретное оборудование попадет в руки России.

Против поставки беспилотников выступило Управление безопасности оборонных технологий Пентагона, в задачи которого входит защита дорогостоящих технологий.

В ведомстве опасаются, что радары и оборудование для наблюдения за беспилотниками могут представлять угрозу для безопасности США, если попадут в руки россии. Отмечается, что этот аспект был проигнорирован при первоначальном рассмотрении, но всплыл в ходе переговоров в конце прошлой недели.

По данным издания, Пентагон продолжает обдумывать соглашение.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!