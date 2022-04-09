СМИ: Трампа могут обвинить в неуважении к суду

Генеральный прокурор Нью-Йорка попросил судью штата признать Дональда Трампа виновным в неуважении к суду за то, что он не передал документы, которые она вызвала в суд для гражданского расследования деловой практики бывшего президента США.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В судебном документе генеральный прокурор Летиция Джеймс заявила, что Трамп не выполнил постановление суда о том, чтобы он «полностью» выполнил ее повестку в суд о предоставлении документов и информации к 31 марта.

Джеймс попросила штрафовать Трампа на 10 000 долларов в день, а возможно, и больше, пока он не подчинится.

«Приказ судьи был предельно ясен: Дональд Дж. Трамп должен выполнить нашу повестку в суд и передать соответствующие документы в мой офис. Вместо того, чтобы подчиниться постановлению суда, Трамп пытается уклониться от него»», — говорится в заявлении Джеймс.

Трамп неоднократно отрицал какие-либо правонарушения и называл расследование «охотой на ведьм».

Ранее Курсор писал, что самолет с Трампом совершил экстренную посадку. Самолет Трампа направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, из отеля в Новом Орлеане, где он выступал перед спонсорами Республиканской партии на частном мероприятии.

Курсор также сообщал, что Трамп раскритиковал Facebook и рассказал, почему пользователи покидают соцсеть. люди устали от фейковых новостей и злоупотреблений и особенно устали от политических махинаций», — написал Трамп.