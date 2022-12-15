СМИ узнали еще об одном событии, которое подогревает слухи о здоровье путина

Путин не планирует в текущем году принимать участие в хоккейном матче на Красной площади.

Путин отказался от участия в традиционном хоккейном матче на Красной площади в москве*.

Об этом пишет Mirror.

Путин организовал показательный хоккейный матч, который является ежегодным событием в российском календаре. Однако его решение отказаться от участия в матче лишь подогрело слухи о том, что у него проблемы со здоровьем.

В понедельник также было объявлено, что путин не примет участие в ежегодной пресс-конференции в москве в прямом эфире.

Объявив об отмене, пресс-секретарь кремля песков сказал: «Что касается большой пресс-конференции — да, до Нового года ее не будет. Однако мы ожидаем, что президент найдет способ пообщаться… с кремлевским пулом».

Песков также указал, что пресс-конференция может состояться в следующеи году, но не назвал конкретную дату и формат. Он не назвал дату выступления путина в парламенте, что по конституции является формальной ежегодной обязанностью.

Существуют серьезные предположения о состоянии здоровья путина, в том числе настойчивые, хотя и необоснованные заявления о том, что он страдает от рака или болезни Паркинсона.

Предположения о том, что у путина болезнь Паркинсона на ранней стадии, обострились в прошлом месяце, когда во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым у него появились подергивания и судороги в ногах.

Читайте также: В ISW рассказали, как путин хотел объявить о победе рф в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!