СМИ узнали, сколько заплатит рф за ремонт Северных потоков

В настоящее время большинство стран ЕС считают именно россию организатором взрывов на собственных газопроводах.

По предварительным оценкам специалистов, ремонт поврежденных участков российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» обойдется примерно в 500 млн долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание ссылается на информированный источник, по словам которого, одна смета ремонта обоих газопроводов составляет около 500 млн долларов. Также сообщается, что российские специалисты изучают длительное влияние соленой воды на поврежденные трубы газопроводов.

В настоящее время большинство стран ЕС считают именно рф* организатором взрывов на собственных газопроводах.

Также отмечается, что инцидент не принес россии однозначных выгод, ведь и дальше должен платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германии и будет вынужден потратиться на ремонт «Северных потоков».

В то же время из-за диверсии на газопроводах привел к росту цен на газ в Европе по меньшей мере до весны 2023 года, что могло побудить европейские страны подталкивать Украину к переговорам о скором завершении войны.

«Тот факт, что одна из труб Северного потока-2 остается невредимой, также означает, что в условиях энергетического кризиса Германия может изменить курс и позволить этой трубе начать перекачивать газ», — подчеркивают авторы материала.

Напомним, пресс-секретарь кремля дмитрий песков сообщил, что пока нет решения о том, следует ли приступать к ремонту поврежденных участков газопровода «Северный поток».

Кроме того, песков отметил, что решения о начале поставок газа по действующим участкам газопровода «Северный поток — 2» также не принимались.

Пресс-секретарь пояснил, что россия не была уведомлена ни Швецией, ни Данией о ходе расследования взрывов, которые произошли ранее в сентябре.

Также Курсор сообщал о том, что эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!