В кремле сделали заявление насчет ремонта «Северного потока»

Песков заявил, что россия не была уведомлена ни Швецией, ни Данией о ходе расследования взрывов, которые произошли ранее в сентябре.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков* сообщил журналистам в четверг, что пока нет решения о том, следует ли приступать к ремонту поврежденных участков газопровода «Северный поток».

Кроме того, песков отметил, что решения о начале поставок газа по действующим участкам газопровода «Северный поток — 2» также не принимались.

Пресс-секретарь пояснил, что россия не была уведомлена ни Швецией, ни Данией о ходе расследования взрывов, которые произошли ранее в сентябре.

В прошлом месяце песков уже комментировал выводы Швеции о повреждении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он заявил, что обвинения в «серьезном саботаже» подтверждаются информацией, которой располагает россия. «Очень важно не останавливаться, очень важно найти, кто стоит за этим взрывом», — подчеркнул он.

Песков не смог уточнить, когда трубопроводы будут отремонтированы. «Во-первых, нам нужно дождаться полной оценки ущерба, нам нужно проанализировать эти данные об ущербе, прежде чем специалисты дадут заключение о перспективах восстановления», — пояснил он.

Прокуратура Швеции подтвердила, что полиция безопасности, расследующая повреждения, произошедшие в последнее время на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», обнаружила на поврежденных участках остатки взрывчатых веществ и посторонние предметы.

В своем письменном заявлении прокуратура охарактеризовала инцидент как «случай серьезного саботажа», а ситуацию — как «очень серьезную». «Работа по расширенному анализу продолжается, чтобы можно было сделать более безопасные выводы об инциденте. […] Продолжающееся предварительное расследование должно показать, можно ли кому-то предъявить подозрение, а затем привлечь к ответственности», — добавили в нем.

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