Российский олигарх Геннадий Айвазян потерял у берегов Италии свою роскошную яхту, стоимостью 50 миллионов долларов.

Несколько дней назад на юге Италии в Средиземном море пошла ко дну 40-метровая яхта My Saga, которая принадлежала российскому олигарху Геннадию Айвазяну.

Об этом сообщает издание Guardia Costiera.

При пересечении залива Сквиллаче – в носочной части итальянского «сапога» – яхта попала в беду: капитан поздно среагировал и вовремя не подал сигнал бедствия. Один член экипажа и четыре пассажира были спасены.

Береговая охрана отправила буксир, чтобы он доставил яхту в порт, но из-за плохой погоды роскошное судно пошло ко дну.

О том, что яхта принадлежит российскому олигарху стало известно из оппозиционных медиа рф*. Стоимость судна оценивают в 50 миллионов долларов.

Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.

Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022

«Курсор» писал ранее, что новая яхта стоимостью около 23 миллионов долларов США была уничтожена в результате пожара на Балеарских островах. Причина пожара пока неизвестна. Яхта будет отбуксирована на Ибицу.

Еще мы писали, что суперъяхта стоимостью 65 млн фунтов стерлингов российского олигарха, пострадавшего от санкций, была продана с аукциона правительством Гибралтара.

Напомним, что итальянские власти конфисковали элитную яхту, оказавшуюся в центре загадочной истории, поскольку появились предположения, что она может принадлежать лично президенту путину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!