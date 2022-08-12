В Испании сгорела яхта стоимостью около 23 млн долл.

Семь членов экипажа судна и девять пассажиров не пострадали и были эвакуированы на другие суда, находящиеся поблизости. Судно Aria SF не подлежит восстановлению.

Новая яхта стоимостью около 23 миллионов долларов США была уничтожена в результате пожара на Балеарских островах.

Судно Aria SF длиной 43,7 метра, принадлежащее Паоло Скудиери, главе итальянской компании по производству запчастей, вспыхнуло, будучи пришвартованным в порту Кала Саона на западном побережье Форментеры.

Причина пожара пока неизвестна. Яхта будет отбуксирована на Ибицу.

Яхта, оснащенная тренажерным залом и бассейном и способная разместить до 10 гостей в пяти каютах, была доставлена Скудиери в прошлом месяце. Яхта была построена итальянской компанией ISA и должна была дебютировать на яхт-шоу в Монако в сентябре.

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