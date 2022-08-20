В Гибралтаре суперъяхта российского олигарха уйдет «с молотка»

Владелец судна Дмитрий Пумпянский подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после российского вторжения в Украину.

Суперъяхта стоимостью 65 млн фунтов стерлингов российского олигарха, пострадавшего от санкций, будет продана с аукциона правительством Гибралтара во вторник, 23 августа.

Об этом сообщает The Guardian.

При этом отмечается, что 72,5-метровая Axioma продается не в интересах Украины, а в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, который утверждает, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен финучреждению более 20 млн долл.

Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после причаливания в Гибралтаре в марте.

Пумпянский, владелец и председатель правления производителя стальных труб ОАО «ТМК», поставщика российской государственной энергетической компании «Газпром», подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после вторжения в Украину. Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 млрд фунтов стерлингов, был одним из приближенных к путину* олигархов.

Ранее Курсор сообщал, что итальянские власти в пятницу конфисковали элитную яхту, оказавшуюся в центре загадочной истории, поскольку появились предположения, что она может принадлежать лично президенту путину.

Итальянские власти установили «значительные экономические и деловые связи между лицом, официально владеющим «Шехеразадой», и видными деятелями российского правительства», против которых Запад ввел санкции после вторжения россии в Украину,

Также мы писали о том, что украинский мужчина, работавший на борту роскошной яхты известного российского бизнесмена, пришвартованной в Испании, серьезно повредил судно своего босса, назвав это актом мести за российское вторжение в Украину.